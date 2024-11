Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2024 ore 08:15

DEL 20 NOVEMBREORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADUE INCIDENTI RALLENTANO IL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: IL PRIMO TRA LE USCITE-TERAMO E LA RUSTICA, L’ALTRO PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE;CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, IN CARREGGIATA OPPOSTA DOVE PERMANGONO RESIDUI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E APPIA;PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEANAPOLI VIA CASSINO, FINO AL 24 NOVEMBRE LA CIRCONE E’ SOSPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRA LE STAZIONI DI COLLEFERRO E FROSINONE: PREVISTE LIMITAZIONI E CANCELNI PER ALCUNI TRENI REGIONALI E INTERCITY CON BUS SOSTITUTIVI.E CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEO E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA PREVISTA PER LE 5.