UsaGaetz si ritira da corsa a ministro

20.58 Matt Gaetz, scelto dal presidente eletto Donald Trump come prossimodella Giustizia, ha annunciato il ritiro della sua candidatura. "Ho avuto incontri eccellenti con i senatori ieri. Ho apprezzato il sostegno ricevuto da molti. E' chiaro che la mia conferma stava diventando una distrazione per il lavoro della transizione Trump-Vance. Non c'è tempo da perdere per una battaglia prolungata a Washinton", afferma l'ex deputato della Florida spiegando su X i motivi del suo ritiro dalla