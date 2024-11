Lapresse.it - Usa, festini con escort e droga: Nyt svela la rete di pagamenti di Gaetz, scelto da Trump come ministro della Giustizia

Leggi su Lapresse.it

Secondo un documento ottenuto dal New York Times, gli investigatori federali hanno ricostruito unaditra Mattdal presidente eletto degli Stati Uniti Donaldper guidare il dipartimento, e decine di amici e collaboratori che avrebbero partecipato con lui acon. Tra coloro che hanno ricevuto denaro daci sarebbero una donna che all’epoca dei fatti aveva 17 anni e altre due che hanno testimoniato di essere state ingaggiate. L’avvocato delle due donne ha dichiarato che isono stati in totale di circa 10mila dollari. Il documento, ottenuto dal Nyt, è stato raccolto dagli investigatori federali nel corso di un’indagine per traffico sessuale sue mostralui e un amico abbiano inviato migliaia di dollari tramite il servizio di pagamento Venmo a decine di persone che, secondo le testimonianze rilasciate agli investigatori federali e del Congresso, sono state coinvolte ina sfondo sessuale dal 2017 al 2020.