Lapresse.it - Usa: Ethan consegnato alla madre dalle autorità della California

Milano, 21 nov. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri italiano conferma che il piccoloè statomomentaneamenteClaudia Ciampa. La console d’Italia a Los Angeles ha appena inviato a Roma il messaggio: “Il bimbo è in braccio”. Il giudice ha deciso l’affido temporaneo a Ciampa, che da ieri sera è negli Stati Uniti. Inizia adesso un percorso giudiziario che vedrà come controparte il padre americano, Eric Howard Nichols, che aveva sottratto il minore lo scorso 30 agosto, portandolo in