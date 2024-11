Padovaoggi.it - Università, ancora proteste contro il massacro di palestinesi a Gaza

Giovedì 21 novembre studenti e studentesse del Collettivo Autorganizzato Universitario (CAU) di Padova hanno aderito alla giornata di agitazione internazionale universitaria per denunciare la complicità di Unipd con il genocidio in corso in Palestina e per chiedere il boicottaggio accademico.