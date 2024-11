Amica.it - “Una terapia di gruppo”: un super cast con Claudio Bisio, tra ossessioni e tic

(askanews) – Cosa succede se sei pazienti affetti da disturbi ossessivo compulsivi ricevono per errore un appuntamento alla stessa ora e il loro psicoterapeuta non si presenta? Nella commedia Unadi gruppo diretta da Paolo Costella, nei cinema dal 21 novembre,è affetto dalla sindrome di Tourette e non controlla il turpiloquio ma guida una sorta di seduta di gruppo autogestita. Con lui Margherita Buy,Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann e Ludovica Francesconi provano ad affrontare i propri traumi di fronte agli altri.GUARDA LE FOTOCaterina De Angelis e Margherita Buy: foto più belle di mamma e figlia, beauty icon: “Il disagio c’è ed è molto comune”Il regista racconta: «Appena dicevo: sono sei persone affette da, le manie, mi interrompevano tutti e mi dicevano: anche io ho quello! Mi sono accorto che al di là della specifica mania che poi è il segno di un disturbo il disagio che c’è a monte è molto comune, ecco».