Palermotoday.it - Una storia d'amore diventata una prigione, trentenne a processo per aver picchiato e segregato in casa la ex

Leggi su Palermotoday.it

L’avrebbe incoraggiata e aiutata ad arrivare in Italia promettendole una "vita migliore" ma poi si sarebbe trasformarsi in un "carceriere" rendendo la sua permanenza a Palermo una vera e propria prigionia. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato nei confronti di.