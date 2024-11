Ilrestodelcarlino.it - Una speranza per la pasticceria Federico Asta, l’idea di una raccolta fondi

Bologna, 21 novembre 2024 – “A malincuore vi annuncio che ladinon riaprirà più”. Con queste parole Giorgia, la moglie del pasticcere dei vip, aveva annunciato ieri su Facebook la decisione presa con rammarico dopo la morte del marito in un incidente in scooter in viale Salvemini il 21 ottobre scorso. In pochissimo le parole di Giorgia hanno raggiunto migliaia di persone, il post viene inondato di commenti, quasi 400. Sono tanti quelli che consigliano alla donna di aprire una: “Sensibilizziamo la città – aggiungono – Bologna sarebbe ben lieta di aiutarti”. Il Funerale a Bologna di, pasticcere dei vip “Sono qua e sto leggendo tutti i vostri commenti – scrive Giorgia – Bologna mi sta commuovendo, siete straordinari, fantastici, unici! Grazie alla vostra idea aprirò unaper poter dare un futuro migliore ai miei figli proprio come avrebbe voluto il loro grande papà.