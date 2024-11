Padovaoggi.it - Una mostra sul campo di concentramento di Chiesanuova e padre Placido Cortese

Leggi su Padovaoggi.it

Nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo anniversario dell’uccisione del Venerabile(1907-1944), è stata presentata a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova, lafotografico-documentaria “Nel mio cuore come una ferita” dedicata a una pagina di storia per lo più.