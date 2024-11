Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia… la bianca del Trento 1984-85 promosso in C1

Ladel-85Dopo il lungo viaggio toscano, questa settimana condividiamo una bellissimadeldi metà anni Ottanta: precisamente della stagione-85.Si tratta di una bellissimaAdidas da trasferta a manica lunga, in misto cotone e acrilico.Laè molto semplice con il colletto ed i polsini blu ed al centro dellail leggendario sponsor Carrera (che quell’anno era sponsor anche del Genoa di Burgnich in serie B), noto brand di jeans. Sopra lo sponsor, troviamo il logo societario stampato in vernicetta come lo sponsor. A separare la parte superiore delle maniche e la parte centrale del fronte, troviamo due sottili strisce blu oblique.Particolare dello stemma sociale e dello sponsor CarreraSul retro troviamo il numero 13 di colore blu in plastichina, tipica delle maglie di produzione Adidas.