Ravennatoday.it - Un weekend tra cultura e buon cibo: Geppi Cucciari, la sagra della mora romagnola e i 'mattoncini'

Leggi su Ravennatoday.it

Dal 22 al 24 novembre, gli eventi in provincia sono numerosi. Oltre alle iniziative in occasioneGiornata internazionale per l'eliminazioneviolenza contro le donne previste già nel, da venerdì a domenica sono in programma appuntamenti gastronomici gustosi. Per chi è.