Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 22 novembre: Renato prepara il Natale in Sicilia, Nunzio è ancora indeciso

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.della trama della puntata di Unalin onda venerdì 22su Rai 3, alle 20.50: Niko si allea con Manuela. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay. Riassunto dell'episodio precedente Preoccupato per il difficile momento professionale e personale che sta attraversando Rossella, Michele le farà una proposta spiazzante. Rosa e Giulia si apprestano, insieme a don Antoine, a organizzare la festa con la gente del quartiere.