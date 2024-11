Napolitoday.it - Un incontro di culture ai David di Donatello con “Etnoragù”

Leggi su Napolitoday.it

È ufficiale, “” il cortometraggio di Cristiano Esposito è in concorso aididopo aver già conquistato in poche settimane, lusinghieri riconoscimenti a Londra, Roma e New York.Girato tra Napoli e Procida e prodotto dalla Cooperativa Ar.Tu.Ro vincitrice dal Bando Cinema.