Ultime Notizie Roma del 21-11-2024 ore 09 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio alteri di una sofferta trattativa all’Euro camera dato delibera la nomina di Raffaele Fitto a vice presidente esecutivo della commissione Con delega la questione risolta in extremis il caso Teresa Rivera impegnata di mettere le cose formali per l’alluvione di Valencia soddisfatta la premier meloni questo importante incarico attribuito al commissario designato dall’Italia una vittoria di tutti gli italiani non del governo di una forza politica ha detto e dimostra una ritrovata centralità dell’Italia in ambito europeo successo per tutte le nomine indicate da fonderlaien primo test del rinnovato accordo il 27 nel voto della plenaria su internet commissione prevista per il primo dicembre l’insediamento il presidente uscente degli Stati Uniti autorizzato la fornitura chiavi di mine antiuomo non persistenti dopo i missili a lungo raggio dura la reazione di che si dice pronta ad aprire un negoziato ma non a congelare la guerra sulle posizioni acquisite allarme kit per la possibilità di unirsi attacco aereo Russo chiude temporaneamente Le ambasciate si allontana dal Libano Lo Capo D Orlando AIM caffè Milano Centrale di attaccare nel centro di Tel Aviv e come rappresaglia freeride nel cuore di Bale l’inviato di biden vuole in Israele tanze riceve il premio di schinetti e guerra di cifre tu lo sciopero di ieri di medici infermieri contro la manovra finanziaria che giudicano priva di risorse sufficienti per salvare il Servizio Sanitario Nazionale i suoi professionisti mentre oggi ci vai là non c’erano le modalità dello sciopero generale in vetro per il 29 di questo mese la presenza di ieri ha registrato un’adesione del 85% secondo i sindacati ma il ministro della Salute Orazio Schillaci Attendo una verifica dei numeri che reputa inferiori Questo è il governo che ha messo più soldi sulla sanità pubblica dice mentre sanitari lamentano stipendi bassi strutture fatiscenti violenza senza di medicina sul territorio sono pronti ad immissione di marcia e dura la cronaca Una ragazza di 15 anni è stata trovata impiccata a un albero del giardino di casa sua a Piazza Armerina in provincia di Enna due settimane e ora l’ho tutti a Metti in dubbio l’ipotesi di suicidio c’erano segni di una corda attorno ai piedi alla pancia di ragazza aveva la vertebra cervicale intatta e c’è un’altra circostanza No Mara le scarpe di larimar erano pulite nonostante per raggiungere la pianta via calpestato la terra del giardino la procura dei minori di Caltanissetta pur proseguendo accertamenti continua a indagare per irrigazione al suicidio nei giorni scorsi PM hanno sequestrato il cellulare di 8 conoscenti della vittima di invidia fa il pieno di ricavi utili segnalando come il boom di intelligenza artificiale continua i ricavi sono bastati e 35,1 miliardi di dollari 17% in più sulla il trimestre precedente e 90% allo stesso periodo dello scorso anno ma attendo facilmente le attese degli analisti l’utile raddoppiato 19,3 miliardi oltre le previsioni del mercato nonostante i risultati e i titoli di enel.