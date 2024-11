Ucraini fregati due volte ora dicono basta guerra

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Lain Ucraina sta mostrando il suo volto più cinico: quello della stanchezza. Non quella dei soldati in trincea, ma quella ben più insidiosa dei salotti occidentali, dove i calcoli politici hanno iniziato a prevalere sugli impegni presi. I numeri dell’ultimo sondaggio Gallup sono impietosi quanto rivelatori: il 52% degliora chiede una pace negoziata. Una resa mascherata da pragmatismo? No, il risultato di un doppio tradimento. Il primo tradimento è evidente: viene da una Russia che ha violato ogni principio del diritto internazionale, invadendo un paese sovrano con la scusa della “denazificazione”. Un’invasione che ha trasformato città in macerie e vite in statistiche. Ma il secondo tradimento, più sottile e forse più doloroso, viene da quell’Occidente che aveva promesso vittoria totale, protezione, integrazione, un futuro europeo.