Ucraina: Zelensky, mondo reagisca, Putin va fermato

Roma, 21 nov. (LaPresse) – “Ildeve reagire. Ora non c’è una reazione forte da parte delè molto sensibile a questo. Vi sta controllando, cari partner”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, nel consueto discorso serale, pubblicato sul suo canale Telegram. “È chiaro a tutti chi è l’unico colpevole di questa guerra, chi ha iniziato questa guerra il 24 febbraio e investe tutte le sue risorse per garantire che la guerra continui – ha aggiunto – Deve essere. Se non c’è una forte reazione alle azioni della Russia, allora vedono che è possibile. Questo è ciò che sta facendo”.