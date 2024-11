Ucraina Russia tace su missile intercontinentale | ordine di Putin?

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Lalancia per la prima volta unbalisticonella guerra contro l'. Kiev diffonde la notizia, Mosca non conferma in una giornata caratterizzata dallo scontro anche nella gestione di news e informazioni. Online rimbalza un video del briefing di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Secondo l'emittente Nexta, Sharapova .