Forlitoday.it - Tutto esaurito per il Natale di Ale e Franz sul palco del Diego Fabbri

Leggi su Forlitoday.it

Posti esauriti al Teatrodi Forlì per "show", il nuovissimo spettacolo di2024 portato in scena, lunedì 2 dicembre alle ore 21, da Ale ee pensato per festeggiare insieme le imminenti festività. Lo show è scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini.