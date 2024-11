Triesteprima.it - Trieste Victory Academy, ufficiale l'addio con mister Cernuta

Leggi su Triesteprima.it

Ilcomunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Lorenzo. La risoluzione, fa sapere il club, non è legata in alcun modo ai risultati fin qui raggiunti nel campionato di Promozione, in linea con quelli che la.