Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-11-2024 ore 20:00

LuceverdeBuonasera Ben ritrovati studio Sonia cerquetani decisamente migliorato ilVista l’ora sulle strade della capitale restano rallentamenti e code a tratti sul raccordo in carreggiata interna tra Flaminia Salaria e tra Bufalotta e svincolo A24 in carreggiata esterna trapuntine Appia brevi rallentamenti sulla Pontina altezza Spinaceto verso la fine poi sulla tangenziale da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni e direzione Stadio Olimpico nei pressi della Salaria questa notte per lavori a partire dalle 22 chiuderà la galleria Giovanni XXIII da via del Foro Italico in direzione della Pineta Sacchetti l’aria apertura domani mattina alle 6 attenzione alla segnaletica con le deviazioni è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità