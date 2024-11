Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-11-2024 ore 18:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeMary trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani sulla via Flaminia per incidente si è formata una lunga coda tra via di Tor di Quinto e il raccordo anulare riaperta al transito invece via Asmara prima chiusa per incidente altezza piazza Annibaliano trafficato un raccordo anulare code a tratti numero di due carreggiate code a tratti in uscita daanche sull’intero percorso Urbano della A24 file poi sulla tangenziale da Corso di Francia da Salaria verso San Giovanni e direzione stadio tra Nomentana e Salaria questa notte per lavori a partire dalle 22 chiude la galleria Giovanni XXIII da via del Foro Italico in direzione della Pineta Sacchetti la riapertura domattina alle 6 per il trasporto ferroviario sulla linea fl6Cassino per urgenti lavori da oggi al 24 novembre sospesa la circolazione ferroviaria tra Colleferro e Frosinone Treviso bus sostitutivo nella tratta interrotta informazioni su questa ed altre notizie sul sito