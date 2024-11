Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-11-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa per incidente via Mar altezza piazza Annibaliano nelle due direzioni incidente con code sulla via Flaminia da Saxa Rubra a raccordo anulare per lavori chiusa a Piazza Carlo Alberto Scotti 3 via di Monte Verde e via di Valtellina ilproveniente da via Ramazzini viene deviato su via Duchessa di galleria mentre ilproveniente dalla Circonvallazione Gianicolense e devi su via di Monteverde inevitabili rallentamenti questa notte per lavori a partire dalle 22 e chiude la galleria Giovanni XXIII da via del Foro Italico in direzione della Pineta Sacchetti la riapertura domattina alle 6 attenzione alla segnaletica con le deviazioni sulla linea fl6Cassino per urgenti lavori da oggi al 24 novembre la circolazione ferroviaria tra Colleferro e Frosinone previsto servizio bus sostitutivo nella tratta interrotta maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito