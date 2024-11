Milanotoday.it - Torna Artigiano in Fiera: un viaggio all'insegna di culture, regali e gusto

Leggi su Milanotoday.it

Voglia di atmosfera natalizia e di ispirazione per i? Nessun problema, come tutti gli annil’imperdibile appuntamento, dedicato all’artigianato e alle micro e piccole imprese, che “avvia” il periodo natalizio, nonché la manifestazione più attesa e amata da milanesi e non, luogo.