Testata alla ex dopo aver sfondato la porta L’uomo in tribunale nega | Era lei aggressiva con me quando beveva

ANCONA - Per l’accusa sarebbe stato un compagno violento, che avrebbe maltrattato e minacciato la donna con cui aveva avuto una relazione in più occasioni, presentandosi anche sotto casa di lei dove avrebbelaa calci per poi darle unain faccia e farla finire in ospedale.