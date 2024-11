Lapresse.it - Terrorismo: pena estinta per Raffaele Ventura, potrà rientrare in Italia

Milano, 21 nov. (LaPresse) –tornare in, l’ex terrorista delle Formazioni Comuniste Combattenti condannato per il concorso morale all’omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra nella sparatoria di via De Amicis del 14 maggio 1977 e riparato in Francia dal 1981. La Corte d’appello di Milano ha dichiarato l’estinzione dellesu richiesta del suo avvocato, Davide Steccanella, con il parere favorevole del sostituto procuratore generale di Milano, Giulio Benedetti. È stato revocato anche l’ordine di arresto europeo., 75 anni,in. Scende a 9 la lista degli ex terroristi riparati in Francia e ricercati dall’autoritàne.