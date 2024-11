Temporeale.info - Terracina / Fiamme avvolgono un deposito di barche e materiali, l’intervento in via San Felice Circeo

Leggi su Temporeale.info

– Alle ore 21 circa del 20 novembre, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina, è intervenuto nel comune dia seguito segnalazioni, giunte al NUE112, riguardo un grosso incendio. Sul posto in via Sankm 9+500, la squadra territoriale VVF di, constatava la presenza di un incendio .L'articoloundiin via SanTemporeale Quotidiano.