Sport.quotidiano.net - Tennis Inizia oggi l’avventura in Coppa Davis. Lorenzo Musetti deciso ad alzare l’insalatiera d’argento

Leggi su Sport.quotidiano.net

di(nella foto) in. Convocato dal capitano Filippo Volandri, ilta carrarese arriva a Malaga come numero 2 italiano (17° del ranking internazionale con 2600 punti) dietro il marziano Jannik Sinner (numero 1 con 11830 punti). Il terzo singolarista in terra di Spagna è Matteo Berrettini (numero 35 del ranking con 1380 punti e quarto degli italiani, dietro Flavio Cobolli che di punti ne ha 1472). Il doppio è invece affidato alla collaudata coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori. Per il classe 2002 allenato da Simone Tartarini, laarriva alla fine di un anno positivo che lo ha visto rimontare posizioni nel ranking, sfiorando il best del giugno 2023 (che al momento resta a quota 15), ma soprattutto che lo ha rivisto giocare quelche delizia, fatto di estro, classe, potenza e intelligenza.