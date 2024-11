Pisatoday.it - Tamponamento in Fi-Pi-Li: code e rallentamenti

Nuova mattinata di disagi in superstrada. Intorno alle 8a causa di unfra tre auto avvenuto prima dell'uscita di Pisa Nord-Est, direzione mare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Presenti anche Polizia.