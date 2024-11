Tabellone Europei curling maschile 2024 | accoppiamenti semifinali e finali

Leggi su Sportface.it

Il completo della fase finale della Division-A dei Campionati di curling, di scena a Lohja (Finlandia) da sabato 16 a sabato 23 novembre. Archiviato il round robin che ha visto sfidarsi le dieci migliori squadre d'Europa, solamente quattro rimangono in corsa per le medaglia. In semifinale si affrontano da una parte la prima e la quarta al termine del girone, mentre dall'altra la seconda e la terza classificata. Le due vincitrici delle semifinali si sfideranno poi per il titolo, mentre le due perdenti giocheranno la finale per la medaglia di bronzo.

SEMIFINALI
Scozia-Svizzera
Norvegia-Germania

FINALE PER IL BRONZO
Da definire

FINALE PER L'ORO
Da definire