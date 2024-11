Unlimitednews.it - Sud, Giuli “Avere attenzione speciale resta missione inderogabile”

NAPOLI (ITALPRESS) – Visita a Napoli per il Ministro della Cultura, Alessandro, in occasione del convegno dedicato alla figura di Giuseppe Galasso, “tra storia e vita sociale”, promosso dalla Fondazione Biblioteca Benedetto Croce in collaborazione con la Società napoletana di storia patria e l’Università Suor Orsola Benincasa. Galasso riteneva che le misure straordinarie per il Sud fossero la testimonianza di una incapacità ad affrontare la gestione del Mezzogiorno in maniera ordinaria. Un messaggio “ancora valido anche se il contesto è anche molto cambiato” diceparlando con i giornalisti a margine. “Veniamo da una stagione di turbolenze economiche, pandemiche.unaper il Sudunain questo momento” sostiene il ministro della Cultura che poi, a chi gli chiede un commento sul ruolo di Napoli per lo sviluppo del Mezzogiorno, replica: “Napoli è la città centrale per eccellenza”.