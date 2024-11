Fanpage.it - Strappa cuore dal petto alla madre a Taranto, fratello del killer: “Per me è morto, non ci siamo mai cercati”

Leggi su Fanpage.it

Salvatore Dettori è stato arrestato dopo aver ucciso lae averleto ildala Marina di Leporano circa una settimana fa. IlEnea contro di lui: "Cerca di farsi passare per pazzo, per me è".