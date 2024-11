Romatoday.it - Storni in fattura e pompe bianche: il manuale del riciclaggio dei clan

Leggi su Romatoday.it

Aggiornarsi, non replicare i soliti metodi e, quando si tratta di speculare, fare affari anche insieme a Roma, possibilmente. La Città Eterna è infatti considerata come centro nevralgico del potere, della politica e dell'economia e dove, da anni, vivono e convivono diverse realtà criminali come.