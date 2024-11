Stash a This is me | Con una bugia ho conquistato Amici

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – I The Kolors sono stati ospiti di ‘is me’, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che accoglie tutti i talenti usciti da ‘’. L’intervista a, il frontman della band, è cominciata proprio con una verità scomoda che lo riguarda in prima persona: “Sono entrato adgrazie a una”, ha detto il cantautore. La partecipazione adha dato ai The Kolors la possibilità di spiccare il volo., che è diventato papà di due figlie, ha rivelato ladetta alla redazione diper essere ammesso al talent show di Maria De Filippi.ha confessato a Silvia Toffanin che ha mentito sulla sua età durante le audizioni al talent show di Canale 5: “Avevo compiuto 26 anni da poco e credevo cheavesse un limite di età, fino ai 25”, ha detto Antonio “” Fiordispino.