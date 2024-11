Lanazione.it - Spezia-Südtirol: chiusa via dei Pioppi, come entreranno i tifosi

Leggi su Lanazione.it

La, 21 novembre 2024 – Per l'incontro, in programma domenica 24 novembre alle 15, via dei, resterànel tratto retrostante la Curva Ferrovia. Lo comunicano dal club aquilotto spiegando che, a differenza di quanto avvenuto contro il Modena, icol biglietto dei settori Tribuna, Field Box e Sky Box, oltre ai media, dovranno accedere allo stadio Picco attraverso i regolari accessi dei settori a loro destinati, che potranno essere raggiunti, secondo modalità precise. Arrivando da viale Fieschi: esclusivamente a piedi, passando per la pista ciclabile del parco del Colombaio, accedendovi dalla scalinata di via dei, seguendo le indicazioni. Arrivando da Pegazzano: sia a piedi che in auto (se provvisti di pass auto interno). Inoltre, i possessori di titolo di accesso per il settore Distinti (sia abbonamento che giornaliero), dovranno accedere al proprio settore esclusivamente dai tornelli lato Curva Ferrovia, in modo da poter gestire al meglio i flussi di accesso allo stadio, considerando l'apertura eccezionale della sola Curva Piscina.