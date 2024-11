Laverita.info - Sinistra contro i condoni, ma solo quelli degli altri

Leggi su Laverita.info

Allanon piacciono i, ma. Infatti, quando in gioco ci sono interessi cari ai cosiddetti progressisti, la legge che legalizza ciò che legale non è, diventa non soltanto possibile, ma addirittura necessaria per premiare gli abusi. Prendete il caso di quel provvedimento che è stato frettolosamente ribattezzato «Salva Milano».