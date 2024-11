Ilpescara.it - Si accendono le luminarie all’outlet village: Lucilla, Peppa Pig e George e tutti gli appuntamenti gratuiti fino a Natale

Leggi su Ilpescara.it

il Città Sant’Angelo Outletriserva una serie dipensati soprattutto per bambini, ma non solo. Silenel parco di negozi a cielo aperto. Si comincia venerdì 22 novembre, per regalare un’esperienza indimenticabile ai visitatori.