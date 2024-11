Ternitoday.it - “Sempre più spesso abbiamo bisogno di genitori capaci di amare e crescere più figli di quanti ne abbiano messi al mondo”

In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, Amelia offre un incontro di riflessione sull’affido familiare. Appuntamento domani, venerdì 22 novembre, alle 18.30, nella sala Conti Paladini, per l’incontro su “Affido. un gesto d’amore per noi, gli altri e la nostra.