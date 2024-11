Gamberorosso.it - Segnali di decino. In Francia non ci saranno più Hard Rock Cafe

Chissà se anche le magliette dell’risentono dell’effetto Gronchi Rosa. In tal caso sono giorni di festa per chi ne possiede una col nome di Parigi. Perché da due giorni l’a Parigi non c’è più. Chi si reca al numero 14 di Boulevard Montmartre, nel cuore della città haussmaniana, trova solo un cartello in due lingue, inglese e francese, in cui qualcuno avverte i clienti presumibilmente delusi che “siamo spiacenti di informarvi che siamo chiusi. Ringraziamo voi e la città di Parigi che ci ha sempre accolto con calore ed entusiasmo”.La sede di Parigi dell'Notizia chocPare che nessuno sapesse nulla in zona, che anche i clienti più affezionati non avessero percepito nulla, e del resto che cosa attendersi se anche i dipendenti hanno saputo della chiusura e del loro licenziamento appena due mesi fa? La chiusura del ristorante, aperto 33 anni fa, ha lasciato una scia di nostalgici nella Ville Lumière, che sui social hanno depositato i loro de profundis all’ultimo ristorante francese dell’HRC: “La scalinata classica, il mogano old school al piano di sopra, il divano argentato di Jimi, i fantastici cimeli del’n’roll, Jim Morrison seduto nel tavolo d’angolo, il portello rosso neon a incrocio tra i piani, il bancone del bar vecchio stile e il fantastico personale! Ci mancherai, mio vecchio amico.