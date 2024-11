Corriereadriatico.it - Scontro nella notte tra un'auto e una mietitrebbia a Trodica: grave un giovane, in eliambulanza a Torrette

Leggi su Corriereadriatico.it

MORROVALLE - Incidente stradale lungo la strada provinciale 485 questaintorno all?una. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un?e una. Ad avere la.