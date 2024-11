Ilgiorno.it - Scontro fra auto e furgone sulla Milano-Meda, muore un 56enne

Cesano Maderno, 21 novembre 2024 – Incidente mortale questa mattina, giovedì 21 novembre, lungo la, con un uomo di 56 anni che non ce l'ha fatta. È successo pochi minuti dopo le 7, nel tratto tra Cesano Maderno e Seveso, lungo la carreggiata in direzione nord. A un certo punto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati une una vettura, andando entrambi a “incastrarsi” con il guardrail. I soccorsi Appena i testimoni hanno allertato i soccorsi sul posto si sono precipitati i mezzi del 118, due ambulanze e un'medica. A ruota anche le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza, con l'pompa da Desio e il carro fiamma da Seregno, che hanno dovuto utilizzare, divaricatore e cesoia per rimuovere la portiera per raggiungere la persona all'interno della vettura.