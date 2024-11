Sbircialanotizia.it - Sclerosi multipla, ‘raccomandazioni percettive’ per benessere in case ‘su misura’

A Milano un’installazione e totem per la versione digitale del progetto promosso da Sandoz con Aism e Naba In soggiorno forme morbide, materiali naturali, colori caldi, luci soffuse, pareti colorate, soprattutto dotate di finestre. No ai tappeti. In cucina pensili regolabili ed estraibili, tavoli con gamba centrale o con gambe ai quattro angoli. Sono alcuni .