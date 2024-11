Sport.quotidiano.net - Scherma Prato, due medaglie di bronzo nelle prime gare stagionali

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 21 novembre 2024 - Duedied una serie di pass qualificazione per lenazionali. E' il bottino raggranellato dalla Societàin questo primo scorcio stagionale, che ha visto gli schermidori e le schermitrici pratesi di Faustino Colombo impegnati in pedana in più competizioni. Il primo piazzamento di prestigio è arrivato nella spada maschile della categoria “Cadetti” (U17) con Riccardo Donzelli capace di salire sul gradino più basso del podio precedendo anche il compagno di squadra Matteo Palmieri, piazzatosi quinto. Stesso risultato, quest'ultimo fatto registrare anche da Alex Weng fra i “Giovani” (U20) mentre Rosa Orlandi si è classificata settima. Nella sciabola, nel corso della prova interregionale U14 di Chiavari,per Benedetta Vanni (nella categoria “bambine”) e sesta posizione per Irene Palmieri fra le “giovanissime”.