Leccotoday.it - Scatta l'allerta neve: possibili accumuli fino a 15 cm a bassa quota

Leggi su Leccotoday.it

Era prevista, ed è arrivata. Cosa? In attesa dellavera e propria, l'meteorologica. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso per il nostro territorio un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) che entrerà in vigore alle ore 12 di oggi.