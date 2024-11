Ilgiorno.it - Scassinati due alloggi . Forse c’è una talpa che sorveglia i padroni

Leggi su Ilgiorno.it

CASTELNUOVO (Cremona) Due colpi nello stesso caseggiato. E il sospetto è che ci sia unache dà informazioni ai malviventi sugli spostamenti dei proprietari. I due furti sono avvenuti ai danni di altrettante famiglie abitanti in via Isonzo, a Castelnuovo. Secondo le indagini, i ladri sono penetrati nelle case dopo il tramonto. Nel primo caso l’appartamento è al pianoterra. I ladri hanno approfittato di una finestra con la tapparella abbassata a metà per forzare l’infisso ed entrare. Poi hanno chiuso da dentro la porta d’ingresso con il chiavistello per evitare che i, tornando anzitempo, potessero scoprirli, e quindi hanno ispezionato l’appartamento fino a trovare la cassaforte. La banda ha spostato un solo quadro, segno che sapeva dove il forziere fosse posizionato. Terminato il primo colpo, gli stessi ladri sono passati al secondo appartamento, situato al primo piano dello stesso caseggiato.