Scambio Osimhen-Zirkzee | Dalla Turchia filtra una notizia

Il Manchester United propone l’ex Bologna più 30 milioni per il nigeriano, ma il Napoli ha una posizione chiara.Il Manchester United torna alla carica per Victor, ma la strada scelta non convince il Napoli. Il club inglese, alla ricerca di un bomber di peso per la prossima stagione, ha provato la carta dellocon Joshua, aggiungendo un conguaglio di 30 milioni di euro.Lo: Una proposta rispedita al mittente, come rivelato dal giornalista turco Ekrem Konur su X: “Il Napoli non è interessato a questo tipo di”.La posizione del club azzurro è chiara e irremovibile: il presidente De Laurentiis non vuole contropartite tecniche per il suo centravanti. Chi vuoledovrà pagare la clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro, cifra che il Napoli intende reinvestire sul mercato estivo.