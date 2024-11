SanremoConti | In gara più di 24 brani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.45 "Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo". Così Carlo Conti, direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. "Non ne potrò mettere 40 perché poi deve iniziare il dopofestival", ha poi scherzato. L'annuncio deiinil 1° dicembre al Tg1 delle 13.30. "Prendo in mano un Festival in salute strepitosa, pensando allo straordinario lavoro di Amadeus e di Baglioni prima. Estremamente positivo, ma non guardo ai confronti. Si riparte da zero".