Napolitoday.it - Salvò la vita a una turista gravissima dopo un incidente stradale: il medico eroe riceve un premio

Leggi su Napolitoday.it

Nella scorsa primavera unadi Bergamo che si trovava in vacanza a Ischia fu coinvolta in un gravee giunse in gravissime condizioni presso l’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno, per una grossa lacerazione al fegato. Vista l'impossibilità di trasferirla a Napoli per la.