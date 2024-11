Lanotiziagiornale.it - Salvini show: “Mai tanti scioperi come con questo governo”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che vicepremier leghista, Matteosciorina dati suglieffettuati in questi due anni delMeloni, giungendo alla conclusione che mai ce ne sono stati così. Sarebbe il caso di dire: “Caro ministro, si faccia una domanda e sia dia una risposta”. Ma la rispostanon se la dà. Si limita a puntare il dito contro i sindacati. Capita al question time al Senato. “Nei venticinque mesi di vita del, sono stati proclamati 518nazionali e interregionali, di cui 374 realmente effettuati, per una media di 15al mese. Facendo un confronto con i Governi precedenti, si tratta della media mensile più alta degli ultimi sette Governi.Evidenzio, ad esempio, che, durante i trentaquattro mesi delRenzi, i sindacati erano più distratti, perché glifurono 280, per una media di otto, quasi la metà di quelli di oggi.