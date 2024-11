Latinatoday.it - Sabaudia festeggia il Natale con mercatini, Christmas Village e tante sorprese

Si avvicinano le festività natalizie e il Comune dipropone a cittadini e visitatori una serie di iniziative per grandi e piccini, per passare del tempo in allegria e serenità.Dal 23 novembre al 12 gennaio il centro storico della città si vestirà a festa con addobbi e luminarie.