Ilrestodelcarlino.it - Romitelli approda a Forza Italia:: "Arricchimento significativo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua la campagna reclutamento dinel fermano e l’ultimo ‘acquisto’ in ordine di tempo che si è assicurato il partito berlusconiano è un ‘pezzo da novanta’ di Porto Sant’Elpidio: Vno, ex assessore, ex presidente del consiglio comunale, ex presidente delle Farmacie Comunali, civico di lungo corso (la lista ‘Impegno per Pse’ è stata una delle primissime e più longeve esperienze civiche del territorio), che è sempre stato in coalizioni di centrosinistra con il Pd e che è sempre andato orgoglioso di un elettorato fedele e corposo. "è lieta di annunciare l’ingresso dinelle proprie fila. Ha scelto di unirsi alla famiglia di Fi – recita la nota del partito – condividendo i valori e gli obiettivi del movimento. La sua adesione rappresenta unper il nostro partito, in un momento cruciale per le sfide locali".